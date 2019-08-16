Общество

Великолукские полицейские ищут местного жителя, последний раз встреченного у драмтеатра

Сотрудники ОМВД России Великим Лукам разыскивают местного жителя, пропавшего без вести, - Владимира Павловича Уткина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Этот гражданин - 1953 года рождения - проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении поделились и приметами мужчины: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам, по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.