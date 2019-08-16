Общество

Псковичка Оксана Федорова поделилась фэшн-секретами

На тематическом мероприятии экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова поделилась, как выглядеть модно, грамотно формировать свой гардероб и разбираться в фэшн-трендах. Несколько таких советов по стилистическим нюансам Оксана Федорова дала и своим подписчикам с соцсети «Инстаграм».

Источник: «Инстаграм» Оксаны Федоровой

«Делюсь полезными советами. Выходя из дома, следуйте совету великой Коко: посмотрите в зеркало и снимите одну вещь, - отметила экс-мисс Вселенная. - Заранее планируйте образ на следующий день. Пусть вещей будет немного, но они будут высокого качества и хорошего кроя: так вы всегда будете выглядеть модно и чувствовать себя уверенно. Ультрамодные вещи быстро выходят из моды, а классика - всегда актуальна».