Общество

Почта России приняла участие в городской ярмарке вакансий

Городская ярмарка вакансий состоялась в отделении ГКУ ПО «Отделение центра занятости населения» по Пскову и Псковскому району, сообщает пресс-служба ведомства.

Псковичам предложили работу компании из разных сфер экономики. В их число вошел и филиал Почты России в Пскове. Самый большой интерес у соискателей вызвали вакансии на должности «оператор связи», «начальник отделения связи» и «почтальон».

В рамках работы Ярмарки желающие трудоустроиться узнали о почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам Почта России.

Руководитель группы подбора и обучения персонала Департамента по кадровым и социальным вопросам УФПС Псковской области Марина Иванова отмечает, что подобные мероприятия - это уникальная возможность лично встретиться с потенциальными работодателями и выбрать вакансию для успешной трудовой деятельности.

Во время работы Ярмарки вакансий соискатели прошли собеседование и заполнили анкеты с целью дальнейшего трудоустройства.

Всего в ходе работы ярмарки ведущими компаниями было предложено более двух десятков вариантов трудоустройства. Организаторы выразили уверенность в том, что подобные мероприятия - эффективный способ пополнения рынка труда востребованными специалистами.