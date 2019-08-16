Общество

Акция «Живи, лес!» пройдет на Псковщине с 1 сентября по 31 октября

В целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России в Псковской области в период с 1 сентября по 31 октября проводится Всероссийская акция «Живи, лес!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, в рамках акции планируются мероприятия по осуществлению ухода за посадками леса, очистке леса от мусора, тематические просветительские мероприятия и выставки.

С 2011 года Всероссийская акция «Живи, лес!» ежегодно проходит на землях лесного фонда Псковской области. В 2018 году в рамках акции осуществлена уборка мусора на площади более 34 га.