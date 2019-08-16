Общество

Музыкальное представление, игры и сладкое угощение ждут юных псковичей на празднике 1 сентября в сквере Дома офицеров

1 сентября в сквере Дома офицеров в Пскове состоится праздник «Прощай, Лето - Здравствуй, Школа!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, музыкальное представление с театрализованными сценками из современной жизни школьников покажут юные артисты молодежного театра «Гротеск». В основе веселого выступления театральной студии - юмор и шутки, понятные каждому школьнику.

Вместе со сказочными героями: Мадам Шапокляк, Доктором Айболитом, Мальвиной - зрители отправятся в увлекательное путешествие по уходящему лету и поучаствуют в интересных уроках к Дню знаний.

С артистами вокальной студии «Позитив» ребята вспомнят самые лучшие песни о детстве, школе и лете.

Организаторы праздника готовят для всех детей большую программу с интерактивом, спортивными состязаниями, уличными играми, сладким угощением.

Аттракционы начнут работу с 11.00, Концертная программа - в 13.00.

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