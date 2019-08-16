Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят ключевые темы прошедшей недели, среди которых - ход избирательной кампании в регионе, торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня образования Псковской области, разработка мастер-планов как стратегии пространственного развития территорий региона и итоги форума «За ЗОЖ».

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.