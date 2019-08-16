Общество

Соблюдение условий содержания в ИК-4 проверил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов

Условия содержания граждан, находящихся в Исправительной колонии №4 УФСИН по Псковской области в Псковском районе, проверил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов вместе с прокурором специализированной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Константином Аброськиным. В ходе внеплановой проверки были проверены условия содержания лиц, отбывающих наказания, а также прошла встреча с указанными гражданами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского омбудсмена.



На встрече Уполномоченный по правам человека рассказал о наиболее актуальных обращениях, которые к нему поступают из мест лишения свободы, в частности это вопросы оказания медицинской помощи, прохождения медицинского освидетельствования для получения инвалидности, а также получения жилья лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По окончании встречи Дмитрий Шахов и Константин Аброськин ответили на вопросы и провели личный приём, в ходе которого ответили на актуальные вопросы и дали правовые консультации по обращениям.