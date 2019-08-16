Общество

Областное УМВД информирует об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов

Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно нужно сообщить о находке водителю.

Если замечен подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, необходимо опросить соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - необходимо немедленно сообщить в полицию.

Если обнаружен подозрительный объект в учреждениях, нужно немедленно проинформировать об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывать и не передвигать находку;

- постараться выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщить об этом в полицию;

- предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию;

- дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.

Полиция убедительно просит родителей объяснить своим детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.

И главное - не предпринимать самостоятельно никаких действий с найденными объектами.