Общество

Минтруд захотел упростить информацию на сайтах госорганов

Замглавы Минтруда Григорий Лекарев заявил, что ведомство предложило упростить информацию на сайтах госорганов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Минтруд планирует ввести формат «легкого чтения» для людей с ментальной инвалидностью, которые имеют умственные и психические нарушения.

Он отметил, что данный формат предназначен для того, чтобы в легкой и доступной форме изложить любую информацию.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы прописать его в будущей программе «Доступная среда» до 2025 года», — отметил Лекарев.

Он добавил, что подобный формат может применяться для любой продукции — печатной и электронной, аудио и видео.