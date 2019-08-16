Общество

В сентябре в региональной Кадастровой палате пройдут вебинары

В региональной Кадастровой палате 25 сентября в 10:00 состоится вебинар на тему «Практические советы по изготовлению технического плана». Технический план – это один из ключевых документов, изготавливаемых кадастровым инженером в результате кадастровых работ. Советы экспертов Кадастровой палаты, основанные на анализе типичных ошибок, позволят кадастровому инженеру улучшить свою статистику и свести на нет любые неточности. Какие объекты недвижимости подлежат кадастровому учету? Как определить площадь мансардного этажа? Чего не должно быть в разделе «Исходные данные»? Чем отличаются условные обозначения веранды и террасы? Как грамотно оформить «Заключение кадастрового инженера»?

Честные ответы на эти и другие вопросы можно услышать в ходе вебинара Федеральной кадастровой палаты. В нашем обучающем материале содержатся и комментарии к нововведениям в подготовке техпланов.

Но главное преимущество – у слушателей появится уникальная возможность задать экспертам любой вопрос о техплане. Продолжительность до 90 минут.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Кадастровой палате, 26 сентября в 10:00 пройдет вебинар на тему «Новое в оформлении жилых и садовых домов». Специалисты Кадастровой палаты на вебинаре расскажут о применении закона № 340-ФЗ, о порядке и последствиях признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Кадастровые инженеры получат информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Будут озвучены два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Формат вебинара позволит получить ответы на любые вопросы о федеральных законах №№ 339 и 340. Продолжительность до 90 минут.

Прием заявок на участие в вебинаре заканчивается 22 и 23 сентября текущего года. Услуга предоставляется на возмездной основе.

Интернет-адрес страницы раздела: webinar.kadastr.ru. Ссылка на него постоянно размещена на главной странице сайта Кадастровой палаты.