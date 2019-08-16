Общество

Зампрокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием для великолучан

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием для жителей Великих Лук. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, прием состоится 29 августа, по распоряжению прокурора региона. Начало - в 17.00. По адресу: улица Новосокольническая, 14.

«Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву, с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - добавили в пресс-службе.