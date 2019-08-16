Общество

Псковичей приглашают на акцию по профилактике ДТП с несовершеннолетними

Госавтоинспекция приглашает псковичей поучаствовать в профилактической акции «Безопасный путь в школу!». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция продлится с 26 августа по 27 сентября.

Источник: pixabay.com

«Акцию организует УГИБДД УМВД России по Псковской области, - отметили в управлении. - Основная цель мероприятия - снижение количества дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, а также тяжести последствий при подобных ДТП, привлечение внимание родителей к вопросам детской безопасности на дороге, в особенности, в первые дни нового учебного года».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины, чтобы еще раз напомнить ребятам о том, что по пути в школу важно быть предельно внимательными и осторожными. В этот период личный состав Госавтоинспекции Псковской области будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, осуществление контроля за выполнением водителями требований безопасности в зонах пешеходных переходов, соблюдением правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля.