Общество

В Пскове участники межведомственного рейда направили двух опекунов несовершеннолетних к наркологу

В Пскове прошел межведомственный рейд по посещению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и выявлению неблагополучных семей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова, в мероприятии участвовали: отдел администрации Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», территориальный отдел Пскова КСЗ ПО (отдел семьи, опеки и попечительства) и ПДН ОП № 2 УМВД России по Пскову.

«Цель рейда - контроль, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в этих семьях, - отметили в пресс-службе ведомстве. - Участники рейда посетили несовершеннолетних, состоящих на учете в КПДН и ЗП, ПДН ОП № 2 УМВД по городу Пскову».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в ходе проведения межведомственного рейда с 19.00 часов до 23.00 часов посещено 9 семей. Фактов неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов в отношении несовершеннолетних не выявлено. Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации. В 2 семьях несовершеннолетним даны рекомендации по трудоустройству, 2 несовершеннолетним и их родителям рекомендовано обратиться к семейному психологу. На консультацию к врачу наркологу ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» направлены - 2 законных представителя несовершеннолетних.