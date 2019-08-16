Общество

Мероприятия в честь юбилея 76-й дивизии пройдут в Пскове

Мероприятия, посвященные 80-летию 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии, пройдут в Пскове в субботу, 31 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, празднование начнется в 9.00 с торжественного митинга в амфитеатре на городской набережной Флотской славы, в рамках которого состоится плац-парад военнослужащих.

В 10.00 на реке Великой пройдет десантирование спортсменов-парашютистов с флагами РФ, ВДВ и Псковской области. Здесь же состоятся показательные выступления разведывательных подразделений, военнослужащих дивизии и воспитанников спортивных клубов города Пскова.

После показательных выступлений на набережной Флотской славы пройдет праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы города Пскова и ВИА «Голубые молнии».

Для всех желающих будет организована выставка образцов экипировки, вооружения и специальной техники Воздушно-десантных войск. Десантники также продемонстрируют различные парашютные системы, в том числе и многокупольные, смонтированные на различных типах военной техники.

В течение дня на набережной будет работать полевая кухня и пункт приема на военную службу в рамках акции «Служба по контракту в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии - твой выбор!»

Напомним, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия - старейшее из ныне существующих соединений. Она сформирована 1 сентября 1939 года. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне, ликвидации последствий землетрясения в Армении, в сдерживании межнациональных конфликтов в Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике, Приднестровье, Северной и Южной Осетии.

Псковские десантники проявили героизм в Первой и Второй чеченских войнах, миротворческой операции в Косово, войне с Грузией, Крымском кризисе, военной операции России в Сирии.

В дивизии 50 Героев Советского Союза и более 30 Героев Российской Федерации.