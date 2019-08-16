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Общество

Псковский молодежный центр приглашает принять участие в конкурсе «Киномания»

26.08.2019 19:00|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году за звание лучшего автора боролись молодые кинолюбители из разных стран: Израиль, Испания, Иран, Латвия, Беларусь и другие, а в этом году организаторы конкурса приглашают к участию талантливых авторов северо-западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре. 


К участию приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители из северо-западного федерального округа России. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы на конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы). 
Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2019 год. 
Работа должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут. 
Все номинации фестиваля разделены на две большие категории:
1. «Влюблённые в кино» - категория для начинающих кинолюбителей. Здесь будет выбран – «Лучший молодёжный фильм». 
2. «Кино – это жизнь» - категория для продолжающих и профессионалов. В этой категории представлены следующие номинации: «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра».
Предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.
Помимо этого, победителям будут вручены памятные статуэтки.

Подробная информация здесь

Теги: #конкурс #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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