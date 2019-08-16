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Общество

Эксперты ОНФ узнали ожидания учителей и родителей от реализации нацпроекта «Образование»

26.08.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

Консультации для родителей, модернизация инфраструктуры и строительство школ на селе – самые важные задачи национального проекта «Образование», считают российские учителя. В свою очередь родители школьников рассчитывают, что нацпроект поможет улучшить атмосферу в учебных заведениях и не приведет к росту учебной нагрузки. Таковы итоги опросов 2,5 тыс. родителей и 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны, проведенных Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования» в первой половине 2019 года.

«Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что реальные изменения от национальных проектов должны почувствовать люди, – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Ожидания общества от сферы образования особенно высоки. И в первую очередь позитивных качественных изменений ждут учителя и родители».

В ходе опроса ОНФ самыми актуальными задачами нацпроекта учителя назвали проведение массовых психолого-педагогических и методических консультаций для родителей (48%), модернизацию инфраструктуры – зданий, спортплощадок, техники и оборудования (45%), создание новых школ в селах (42%). Треть опрошенных отметили важность проведения цифровой трансформации образования, 27% – обновления образовательных стандартов, 26% – создания новых организаций дополнительного образования. Сложнее всего, по мнению педагогов, будет идти строительство сельских школ, модернизация инфраструктуры и цифровизация образования.

Также к трудным задачам были отнесены оценка качества образования по международным методикам и введение национальной системы учительского роста – 73% учителей не поддержат введение должностей «старший учитель» и «ведущий учитель», если за этим не последует изменение системы оплаты труда.

Учителя поделились и тревожными ожиданиями: не приведут ли нововведения к росту отчетности, не вырастет ли количество оценок квалификаций, прохождения тестов и получения дополнительного образования, удастся ли привлечь работодателей к сетевому взаимодействию со школой. «Отсутствие сетевого взаимодействия с СПО и работодателями, их заинтересованности ставят под сомнение построение индивидуального плана для ребенка»; «Замечательно, что в школах откроются «точки роста», но расходы на содержание этих точек ложатся на плечи муниципального образования с ограниченным бюджетом»; «Курсы обучения для педагогов, которые будут работать по нацпроекту – «Технология», «Физкультура», «ОБЖ» – все платные, в нашем регионе от 2 тысяч рублей за 36 часов. К слову, курсы для подготовки учителей к сдаче ЕФОМ тоже платные» – таковы сомнения педагогов.

Для многих родителей общая дружелюбная, доверительная и комфортная атмосфера в современной школе (51,5%) немногим, но более важна, чем академическая успешность (48,5%). Треть родителей (36%) отметили, что за последние пять лет психологический климат российской школы ухудшился, пятая часть считает, что он стал лучше благодаря гласности и появлению более цивилизованных, правовых способов решения конфликтов. При этом обстановку в школе, где учится их ребенок, 17% родителей оценили как отличную, 67% – как «скорее хорошую». Больше всего в школе ребенка угнетает большое количество домашнего задания (37%), загруженность, неинтересные уроки (33%), нехватка времени на увлечения (31%).

Из всех мероприятий нацпроекта, по мнению родителей, наиболее положительно повлиять на обстановку в школе сможет участие детей в международных соревнованиях (76%), возможность выбирать наставников в исследованиях и проектах (72%) и профориентационные онлайн-уроки (72%). По мнению семи из десяти родителей, благоприятно повлияет на школьную атмосферу вовлечение детей в волонтерство.

При этом некоторые родители беспокоятся, что реализация нацпроекта может привести к увеличению нагрузки на учеников. Так, 34% опрошенных опасаются введения новых обязательных учебных предметов или отдельных модулей, а 22% – увеличения количества проектов, исследований и творческих работ. Настороженно настроены в отношении индивидуализации обучения в школе 18% родителей. Каждый пятый видит риски для образовательной среды в связи с введением должностей ведущего и старшего учителя.

Исследование аналитического центра НАФИ и Совета Федерации, проведенное в мае-июне 2019 г., показало, что о реализации национального проекта «Образование» знает каждый пятый житель страны. При этом почти половина россиян – 46% – считают его наиболее приоритетным из всех нацпроектов.

По мнению экспертов ОНФ, для того чтобы усилить положительные эффекты от реализации национального проекта, необходимо принять ряд мер. Консультации для родителей должны касаться не только теоретических основ педагогики и детской психологии, но и возможных действий в сложных и конфликтных ситуациях. Так, по словам 26% родителей, сегодня в школе ребенок сталкивается с пренебрежительным обращением, 19% – с травлей.

«Родители должны знать о своих правах и обязанностях, о правах и обязанностях детей, о том, какие способы решения сложных ситуаций существуют и какие институты могут помочь в случае необходимости, – отметила Духанина. – В этой работе должны быть задействованы не только традиционные институты развития образования и вузы, но и просветительские, общественные организации, НКО. Там сегодня накоплен значительный потенциал и содержательный ресурс. Работа над исполнением схожего поручения президента 2014 года показала, что особое внимание нужно уделять технологиям вовлечения родителей в просветительские мероприятия, в том числе используя продвижение в соцсетях, digital-квесты и другие краткие и емкие онлайн-форматы».

Кроме того, по мнению экспертов, должна быть разработана не только содержательная, но и финансовая модель национальной системы учительского роста. На уровне субъектов Российской Федерации стоит пересмотреть оклады педагогов, учитывая в том числе введение новых должностей старшего и ведущего учителя. А в целях снижения нагрузки на школьников следует изменить подход к обновлению ФГОС общего образования: исключить жесткую привязку предметных результатов к каждому году обучения и неточности в их формулировках, разработать требования к углубленному изучению предметов и не менять концептуальные основания стандарта.

«В начале года эксперты ОНФ, ознакомившись с проектом ФГОС, направили запрос в Российскую академию наук с просьбой оценить предлагаемые изменения на предмет соответствия объемов нагрузки возрастным возможностям школьников. Комиссия РАН по экспертизе ФГОС согласилась с тем, что проект содержит избыточные требования, а неоднозначные трактовки некоторых планируемых результатов могут привести к росту учебной нагрузки. Все эти позиции и предложения были озвучены нами в Государственной думе в ходе больших парламентских слушаний и в ходе заседания межведомственной отраслевой группы по разработке стратегии развития образования. По ним мы продолжим работу для того, чтобы учителя, школьники, родители реально ощутили положительные эффекты реализации нацпроекта», – сообщила Духанина.

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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