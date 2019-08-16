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Общество

На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

26.08.2019 14:13|ПсковКомментариев: 0

Газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от нескольких популярных смартфонов, чтобы проверить, насколько они безопасны для пользователей. В ходе эксперимента было установлено, что некоторые гаджеты от Apple и Samsung превышают безопасные стандарты.

Главным аутсайдером оказался iPhone 7 - по данным издания, уровень его излучения в два раза выше, чем указано в документации Apple, пишет Газета.ру.

Экспериментом заинтересовалась Федеральная комиссия по связи (FCC) США, которая занимается вопросами сертификации смартфонов в стране. На официальном сайте FCC указано, что если гаджет был разрешен для продажи, то это значит, что уровень его излучения не превышает допустимые нормы. Однако, если верить полученным данным, смартфоны от Apple и Samsung не вписываются в имеющиеся стандарты.

«Мы со всей серьезностью относимся к любым претензиям по поводу несоответствия стандартам радиочастотного излучения, поэтому проведем собственное тестирование телефонов на предмет соответствия правилам FCC», - заявил представитель ведомства Нил Грейс.

Несмотря на то, что пока не существует доказательств того, что излучение от смартфонов повышает риск появления рака или других болезней, вероятное превышение норм со стороны ведущих производителей не может не беспокоить пользователей, так как смартфоны стали неотъемлемой частью современного общества. Более того, у многих детей и подростков появляются гаджеты с самого раннего возраста.

Издание провело две серии тестов - когда смартфон располагался на расстоянии от 5 мм до 15 мм от тела (это стандарт, принятый производителями гаджетов) и когда смартфон был на расстоянии лишь 2 мм от тела. Этот вариант назвали «карманным» тестом, так как пользователи часто носят телефоны в карманах, которые располагаются в непосредственной близости от тела.

Газета сообщила о том, что именно на расстоянии 2 мм смартфоны демонстрируют явное отклонение от стандартов FCC. При этом компаниям, которые проводят тестирование новых гаджетов на соответствие нормам, разрешается проводить измерения на расстоянии до 25 мм от тела. Сообщается, что этот стандарт был принят еще в 90-е годы, когда люди часто носили смартфоны в специальных чехлах, прикрепляемых к ремню.

Теперь же такие чехлы ушли в прошлое, но стандарты все еще сохранились.

Chicago Tribune подчеркивает, что провела испытания лишь 11 моделей смартфонов, что означает, что и другие бренды могут не соответствовать принятым стандартам.

Компания Apple опубликовала официальный комментарий, в котором назвала результаты проведенного эксперимента «неточными».

«Все модели iPhone, включая iPhone 7, полностью сертифицированы FCC, а также ведомствами в любой другой стране, где продается iPhone. После тщательного анализа и последующей проверки всех моделей iPhone, протестированных Tribune, мы подтверждаем, что мы соблюдаем все применимые… нормы и ограничения», - сообщил представитель компании.

В Samsung также заявили о том, что все устройства компании, продаваемые в США, соответствуют требованиям FCC.

«Наши устройства тестируются в соответствии с теми же протоколами испытаний, которые используются во всей отрасли», - сообщили в пресс-службе Samsung.

Тем временем, пока Федеральная комиссия по связи США лишь готовится проводить собственные испытания, на Apple и Samsung подали в суд. Иск был зарегистрирован 23 августа в суде Северного округа Калифорнии, передает Forbes. Истцы утверждают, что, несмотря на заверения производителей гаджетов в безопасности их устройств, «проведенные тесты доказывают, что уровень излучения превышает нормы - в некоторых случаях на 500% - если носить гаджет в кармане брюк или рубашки». Очевидно, что претензия пользователей основана на материале Chicago Tribune.

В иске также указывается, что пользователи таких смартфонов подвержены риску «генетических изменений, функциональных нарушений репродуктивной системы человека, ухудшения памяти, неврологических заболеваний и общего неблагополучия». Apple и Samsung никак не отреагировали на подачу иска.

Источник: Псковская Лента Новостей
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