Общество

Представители облсовпрофа обсудили с главой Псковского района вопросы взаимодействия в рамках социального партнерства

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова и глава Псковского района Наталья Федорова провели 26 августа встречу, в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия в рамках социального партнерства. Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, председатель Псковской районной организации профсоюза работников образования и науки Вера Чапчук, заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Николай Марушевский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, стороны рассмотрели возможность проведения в октябре 2019 года на базе профсоюзного санатория «Хилово» встречи руководителей образовательных учреждений Псковского района и актива районной профсоюзной организации. Кроме того, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сообщила, что областное профсоюзное объединение намерено продолжить практику заключения с муниципальными образованиями Псковской области дополнительных соглашений по оздоровлению в профсоюзных санаториях Псковской области представителей профсоюзного актива или социально незащищенных категорий граждан. Ранее такие соглашения заключались с Порховским и Дедовичским районами. В этом году Псковский облсовпроф намерен сделать такое предложение Псковскому району на 2020 год.

В завершение встречи представители профсоюзов и их социальные партнеры обсудили итоги совещания профсоюзного актива системы образования Псковского района, состоявшегося 23 августа в профсоюзном санатории «Хилово». В частности, вопрос структуры заработной платы педагогов дошкольного и общего образования, предложения профактива по снижению административной нагрузки на педагогических работников.