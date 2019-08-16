Общество

Дновская образовательная школа введена в эксплуатацию

Средняя образовательная школа города Дно введена в эксплуатацию. Комитетом по образованию Псковской области выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, процесс юридического оформления образовательного учреждения полностью завершен, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

«Школа готова принять учащихся. В настоящее время все работы по отделке помещений, сборке мебели полностью завершены. Во многом это образовательное учреждение для региона уникально — по подходу к организации учебного процесса, по уровню размещенного оборудования», — заметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников.

В учебных классах установлено специальное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, музыки, технологии для девочек и мальчиков, а также для всех кабинетов других школьных предметов и начальной школы. Впервые в Дновской школе появятся классы робототехники и 3D-моделирования.

Напомним, строительство школы в Дно велось в рамках нацпроекта «Образование», а также государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Реализация проекта находилась на личном контроле Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Новое учебное учреждение откроет свои двери 2 сентября. Это будет третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области.