Общество

Псковский Росреестр напоминает об электронных услугах

На сегодняшний день псковичи и жители региона могут воспользоваться электронными услугами и сервисами Росреестра в любом месте, где есть подключение к интернету.

Современные цифровые технологии позволяют получать все основные услуги Росреестра в электронном виде быстро, просто и доступно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, получить информацию обо всех электронных услугах и электронных сервисах Росреестра можно, посетив официальный сайт Росреестра по адресу www.rosreestr.ru.

На официальном сайте Росреестра можно узнать новости о деятельности Росреестра и о введении новых услуг, получить услуги ведомства онлайн, а также в любое время суток получить актуальную информацию о своей недвижимости.

Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает три преимущества: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину.

Пользуясь сайтом Росреестра (www.rosreestr.ru) любой житель Псковской области может получить ряд услуг, в том числе зарегистрировать права на недвижимость, просмотреть информацию об объектах, просмотреть границы земельного участка на публичной кадастровой карте, проверить электронный документ, а также электронную подпись документа.

На портале Росреестра даны пошаговые инструкции получения каждой услуги, ее сроки и стоимость.

Как сообщают в региональном ведомстве, каждый собственник может завести «Личный кабинет» на сайте Росреестра.

Зарегистрированные пользователи «Личного кабинета» могут в электронном виде подать заявление по разным направлениям, например:

- поставить на кадастровый учет объект;

- зарегистрировать недвижимость;

- провести одновременную процедуру регистрации и постановки на учет;

- запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Посредством сервиса Росреестра в Управление Росреестра по Псковской области в первом полугодии 2018 года (физическими и юридическими лицами) подано 1844 заявления, а в аналогичном периоде 2019 года - 7768 заявлений.

Как пояснили в Росреестре, указанные цифры говорят о возросшей популярности электронных услуг Росреестра у заявителей.