Общество

В «Акваполисе» в самом разгаре «Школьный базар»

В ТРК «Акваполис» в Пскове в самом разгаре «Школьный базар».



До начала школьного сезона остается неделя. Многие родители задаются вопросом - как оптимизировать покупку всего необходимого для своих детей. Идеальным вариантом может стать посещение ТРК «Акваполис».



Это обусловлено тем, что на территории ТРК располагается несколько магазинов одежды и канцелярских товаров, которые помогут родителям собрать своих детей в школу.



Актуальный вопрос - где купить школьную форму? Несколько магазинов ТРК предлагает варианты:

- H&M (Международный бренд, производитель модной одежды) - https://vk.com/hmrussia,

- Gloria Jeans (Молодежная женская и мужская, детская одежда) - https://vk.com/gloria.jeans,

- Kari kids (Сеть магазинов обуви и аксессуаров) - https://vk.com/kariclub,



- Детский мир (Сеть магазинов детских товаров) - https://vk.com/detmirм, 8 800 250-00-00

- Fun day (Магазин одежды для всей семьи) - https://vk.com/fundayshop, + 88007700101

- Kids Moda ( магазин детской одежды) - https://vk.com/kidsmodapskov



Магазины канцелярских принадлежностей представлены следующими магазинами:

- Книжица (Книжная продукция, канцелярские товары) - https://vk.com/knigitsapskov,

- Буквоед (Сеть книжных магазинов) - https://vk.com/bookvoedpskov, (88112)201-570.