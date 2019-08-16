Общество

У Гдова украли сердце

В Гдове из конструкции «Я Гдов» украли сердце. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Граждане Гдовского края».

«Трудно понять, что двигало этими людьми, но факт есть факт: из любимой гдовичами конструкции «Я Гдов» украли сердце. Вот вам и ответ на вопрос, почему ее устанавливают только на праздники, а в остальные дни приходится убирать с глаз подальше», - сообщается в группе.



Неравнодушных граждан просят сообщать известную информацию в Центр досуга и культуры.

«Если же наше сообщение прочитают те, кто по недомыслию украл сердце Гдова, – не будьте дураками и верните его сами», - говорится в сообщении.