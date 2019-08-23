Общество

ТОП-3 от Nordman: женская обувь на сентябрь

Август словно извинился за предыдущие месяцы и подарил Пскову запоздалые солнечные деньки. Однако сентябрь обещает быть облачным и дождливым. Поэтому подборка женской дождевой обуви будет актуальна как никогда.

Специально для читателей Псковской Ленты Новостей интернет-магазин Nordman составил ТОП-3 самых интересных моделей для осенней непогоды.

3 место: ALIDA

Самый что ни на есть casual и, пожалуй, наиболее популярная модель. Именно в таких ярких резиновых сапожках чаще всего можно встретить девушек на псковских улицах.

Причем, эти сапоги настолько универсальны, что в них могут ходить и школьницы, и студентки, и молодые мамы, и дамы в возрасте. Последние, правда, стараются выбирать более нейтральные цвета – черные или серые.

Носить такие сапоги можно даже в слякоть, которая появляется с первыми морозами: внутри мягкий и теплый флисовый чулок.

Размерный ряд: 36-41.

Стоимость в интернет-магазине Nordman: 890-990 руб.

2 место: BORA

Воплощение классики. Визуально – те же ботинки челси, только из резины. На работу? Легко. В театр? Пожалуйста.

Единственное, они без утеплителя. Поэтому ходить в них до первых морозов не получится. Это защита исключительно от дождя и грязи.

Размерный ряд: 36-41.

Стоимость в интернет-магазине Nordman: 1 090 руб. Можно приобрести по акции за 850 руб. (до 1 сентября включительно).

1 место: KLEO

Яркие. Сочные. И легкие как одуванчики. А почему? Потому что сделаны из материала, который на пике популярности последние несколько лет, EVA.

По сути, это резина нового поколения. Такая же водонепроницаемая, но при этом суперлегкая и теплая. С утеплителем такие сапожки можно носить даже в -15ºС. Ногам будет тепло и сухо.

Размерный ряд: 36/37–40/41.

Стоимость в интернет-магазине Nordman: от 1 190 руб.

Вне зависимости от того, какие именно сапоги вы выберете, важно помнить:

• носить резиновые сапоги нужно не более двух часов подряд, после чего необходимо дать ногам передышку;

• хранить и сушить эту обувь лучше при комнатной температуре.

Эти два простых правила помогут сохранить здоровье и обувь дольше обычного.