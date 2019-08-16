Общество

Аграриев Псковской области приглашают принять участие в конкурсе грантов «Агростартап»

В Псковской области объявлен конкурс по отбору в 2019 году получателей гранта «Агростартап». Участниками отбора могут стать крестьянские и фермерские хозяйства, а также те, кто только планирует их создать. Прием заявок осуществляется с 26 августа по 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

По итогам конкурсного отбора средства в размере до 3 млн рублей будут предоставлены на реализацию проекта созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства. На сумму до 4 млн рублей смогут рассчитывать заявки, предусматривающие использование гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство.

Отметим, что средства грантовой поддержки не могут покрывать более 90% затрат на проект.

Победители конкурса смогут использовать средства на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий.

Также предполагается, что обладатели гранта смогут направить его строительство, ремонт, модернизацию или переустройство производственных или складских помещений, приобретение сельскохозяйственных животных, материалов для посадки растений и разведения рыб, а также сельскохозтехники.

Также грант может быть использован для погашения основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на вышеуказанные цели. По последнему пункту предусмотрено ограничение: период пользования средствами на момент подачи заявки на получение средств из бюджета субъекта Российской Федерации составляет менее двух лет.

С подробной информацией по участию в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области в разделе «Конкурсы для фермеров» по ссылке.

Справки по телефону: (8112)299523, добавочные номера 129, 131, 132.

Напомним, это дополнительные гранты на поддержку аграриев в Псковской области. В этом году грантовую поддержку в регионе уже получили 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области.

Отметим, в Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил порядка 329 млн рублей.

Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».