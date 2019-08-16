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Общество

На Дне города Гдова раздали «Оскары»

26.08.2019 20:16|ПсковКомментариев: 0

На День города в Гдове впервые были названы жители, которые за прошедший год сыграли наиболее значимую роль в жизни города. Как сообщается в сообществе Вконтакте «Граждане Гдовского края», выдвигать претендентов на конкурс могли все желающие, а победителей в десяти номинациях определял оргкомитет. Имена лучших из лучших были объявлены на праздновании Дня города, их на десять номинаций оказалось 17 человек – то есть в некоторых номинациях получилось по два, а в двух даже и по три победителя.
«Мы надеемся, что конкурс станет новой городской традицией, и в каждый День города мы будем чествовать и награждать тех, кто ярче всего проявил себя за прошедший год истории Гдова», - сообщает администрация сообщества.
Лучшие гдовичи в десяти номинациях 2019 года:
Номинация «Профессионализм»
Полина Буркова
Евгения Риекстиня
Наталья Поликарпова
Номинация «Талант»
Галина Комиссарова
Номинация «Инициатива»
Валерий Ефремов
Константин Осипов
Александра Нудьга

Номинация «Интеллект»
Анастасия Мельник
Антон Дёмин
Номинация «Инновация»
Елена Кавецкая
Номинация «Благотворительность»
Роман Мерцалов
Сергей Фадеев
Номинация «Самоотверженность»
Валентина Данкова


Сергей Алимов


Номинация «Юность»
Наталья Рюрикова


Номинация «Продвижение»
Надежда Сингатуллова


Номинация «Спорт»
Александр Садков
«Почему-то организаторы конкурса постеснялись назвать его «Гдовичи года». Хотя нам это кажется естественным и правильным. Возможно, в будущем мы договоримся о совместной подготовке, о публичном выдвижении претендентов и выборе победителей, например, с помощью открытых онлайн-голосований. Все-таки XXI век на дворе», - сообщают администраторы группы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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