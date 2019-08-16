Общество

Российским СИЗО нашли оригинальное применение

Старые здания тюремных замков, используемые в России в качестве следственных изоляторов (СИЗО), стоит передать музеям. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.

По словам Федотова, под содержание подозреваемых и обвиняемых нужно построить новые современные изоляторы. «Нужно строить новые СИЗО и закрывать те, которые расположены в сильно изношенных тюремных замках прошлых веков. Лучше эти замки отдать под музеи», — сказал глава СПЧ.

Федотов отметил, что посещал новые СИЗО в разных регионах России, и указал на значительно более цивилизованные условия содержания людей в таких изоляторах, пишет «Лента.ру». «В камере есть не только унитаз, но и душ, а если есть душ, то уже нет неистребимого тюремного запаха», — отметил он, добавив, что в таких условиях отношение людей друг к другу также становится более цивилизованным.