Общество

Средняя зарплата кладовщика в Пскове с прошлого года выросла на тысячу рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты кладовщиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, кладовщик в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, что на 1 тысячу выше по сравнению с показателями конца прошлого года - обзор от 12 ноября 2018 г.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 28 000 рублей, Великий Новгород - 25 000 рублей, Смоленск - 25 000 рублей, Ленинградская область - 31 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (43 000 рублей, обзор от 12.11.18 г.), а в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей в месяц (35 000 рублей).