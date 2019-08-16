Общество

Видеоматериалы о псковских детях-сиротах подготовит съемочная группа телепрограммы «Когда все дома»

В Псковской области с 27 по 29 августа будет работать группа телепрограммы «Когда все дома». Ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова снимет видеоматериалы про десять детей-сирот, которые будут показаны в эфире телеканала «Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, съемки для специализированной рубрики будут проходить в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Пскове, Печорах и Великих Луках.

Семья Кизяковых сотрудничает с Псковской областью, начиная с 2010 года. На протяжении ряда лет Елена и Тимур реализовывали проект по созданию видеопаспортов. За годы сотрудничества с Псковской областью создано более 470 таких материалов. В семьи были устроены более 430 детей-сирот региона - участников проекта.

В марте текущего года на личной встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Елена и Тимур Кизяковы договорились о продолжении сотрудничества. Тогда же они стали почетными гостями традиционного губернаторского приема для семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что Псковская область - один из лидеров семейного устройства. Региональный банк детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно сокращается. Если на начало 2018 года в нем было 257 детей, то в начале 2019 года - 225. А в настоящее время - всего 198 ребят.