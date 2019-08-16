Общество

Добросовестную конкуренцию на рынке перевозок обсудили псковские налоговики с участниками процесса транспортировки сельхозпродукции

В Межрайонных ИФНС России по Псковской области, в рамках реализации масштабного отраслевого проекта по «обелению» рынка грузовых автомобильных перевозок от незаконных схем, прошли семинары с основными налогоплательщиками, осуществляющими грузоперевозки, оказывающими экспедиторские услуги, а также с организациями, осуществляющими диспетчерские услуги по организации грузоперевозок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, цель, которую ставили перед собой организаторы мероприятий - восстановление добросовестной конкуренции на всем рынке грузовых автомобильных перевозок и формирование негативного отношения к компаниям, нарушающим законодательство РФ.

Сотрудники инспекций проинформировали участников семинаров о создании инициативной группой из основных участников процесса транспортировки «Хартии участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом», представив презентацию, разъясняющую принципы работы Хартии, её основные положения.

Кроме того, присутствующим рассказали о разработанных и внедряемых участниками рынка агропромышленного комплекса договорных конструкциях, рекомендуемых правилах транспортных и экспедиционных услуг при перевозке сельскохозяйственного сырья и готовой продукции.

Отметим, ознакомиться с примерами договоров, правилами транспортных и экспедиционных услуг при перевозке сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, а также с перечнем документов, запрашиваемых у контрагентов с целью проверки их добросовестности, можно на сайте Хартия-атс.рф в разделе «Формы документов».

Также в ходе семинаров сотрудники инспекции ответили на актуальные вопросы и ознакомили налогоплательщиков с функционалом и преимуществами использования и других электронных сервисов ФНС России: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и «Прозрачный бизнес».