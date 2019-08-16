Общество

Госпитализирован культовый певец 90-х годов Юлиан

В Москве госпитализирован культовый певец 90-х годов прошлого века Юлиан. Как сообщает Mash, мужчина почувствовал себя плохо еще вчера, несколько раз ему вызывали скорую из-за проблем с сердцем.

Сейчас состояние его ухудшилось, он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Дебютное сольное выступление Юлиана пришлось на столичный Театр эстрады в 1993-м, сразу же покорился и ГКЗ «Россия», где в течение последующих лет его концерты являлись неотъемлемой частью. В сравнительно молодом возрасте певец удостоился чести петь для английской королевы во время ее визита в Россию в 1994-м, а уже через год – исполнять гимн Москвы.

Визитная карточка артиста, конечно, «Русский вальс», особенно любимый Борисом Ельциным.