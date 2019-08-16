Общество

Жители великолукской деревни жалуются на недоступность цифрового телевидения

На сайте губернатора ведерников.рф жители деревни Авинчище Великолукского района жалуются на трудности перехода на цифровое вещание.

«В связи с анонсируемым переходом ТВ на цифровое вещание нами был приобретен новый телевизор, антенна и цифровая приставка. Однако подключить всю технику не получилось даже с шестой попытки. Мы приглашали нескольких мастеров, включая мастера из магазина оборудования. Мы докупили огромное количество дополнительных девайсов, которые, по словам каждого нового мастера, должны были решить проблему», - пишет местная жительница.

Однако до сих пор проблема не решена: телевидение не вещает. Причина, озвученная мастером: отсутствие сигнала, нет покрытия.

В связи с этим жители деревни просят разъяснить, каким образом будет решена проблема цифрового вещания в данном населенном пункте? «Телевизор в деревне единственный источник информации для пожилых людей», - заключает женщина.