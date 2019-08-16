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Общество

Августовский педсовет состоялся в Пскове

27.08.2019 12:02|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 27 августа, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии состоялся августовский педсовет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заседание педсовета началось с приветственного слова первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. Она поприветствовала всех присутствующих и зачитала приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова.

Темой августовского педсовета 2019 года стали приоритеты образовательной политики в Псковской области в условиях реализации нацпроекта «Образование».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в приветственном адресе отмечает, что система образования в регионе постоянно развивается - открываются новые детские сады и школы, совершенствуется система поддержки учителей как в городе, так и на селе.

Также губернатор пожелал интересной и продуктивной работы всем участникам совещания.

Вера Емельянова напутствовала всех, кто причастен к системе образования, она поблагодарила за успехи и результаты, которых добилась система образования региона в прошлом году. 

По ее словам, Псковская область практически полностью выполнила целевые показатели в соответствии с майскими указами президента. 

Также Вера Емельянова выразила уверенность, что через несколько лет регион добьется того, что практически полностью исчезнут очереди в детские сады.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к присутствующим с приветственным словом.
«По традиции День знаний - праздник для тех, кто учит и для тех, кого учат», - начал выступление Александр Котов.

Он отметил, что за летний период было проведено много капитальных и текущих ремонтов в учебных заведениях. Значим тот факт, что педагогические работники принимали непосредственное участие в подготовке учебных заведений к новому учебному году.

Также Александр Котов напомнил об инициативе, с которой выступила партия «Единая Россия». Она заключается в том, чтобы освободить учителей от колоссальной бюрократической работы. «Наши учителя перегружены бумажной работой», - заявил Котов.

Он отметил, что данная инициатива нашла поддержку у депутатов, были проведены дискуссии и выработаны предложения. 
Александр Котов выразил надежду, что скоро будут внесены поправки в закон об образовании: «Я рассчитываю на то, что законодательная инициатива в ближайшее время будет принята»

Сегодня с визитом в Псков также прибыл заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур министерства просвещения Российской Федерации Борис Лосиков.

Он напомнил, что указом президента поставлена задача войти в 10 ведущих стран мира по уровню и качеству образования. Борис Лосиков озвучил суммы, направленные в регион на модернизацию системы образования. Он выразил надежду, что губернатор региона Михаил Ведерников и его команда приложат все усилия, чтобы каждый без исключения прочувствовал эффект от проведенных мероприятий.

В своем выступлении он призвал педагогов уделять особое внимание воспитанию детей: «Каждая минута, проведенная ребенком в школе, должна быть направлена на его воспитание».

Сегодня также были вручены награды работникам учреждений образования Пскова и региона. Почетной грамотой губернатора Псковской области был награжден директор частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня-SOS Псков» Игорь Соловьев, почетными грамотами областного Собрания депутатов отмечены директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Галина Летова и директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев.

Благодарственные письма администрации и областного Собрания получили 7 сотрудников образовательных учреждений Псковского региона. 

Пять дошкольных учреждений Псковской области были удостоены грамоты победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018 - 2019» и подарочного сертификата.

Источник: Псковская Лента Новостей
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