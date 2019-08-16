Общество

Заканчивается благоустройство детских площадок и дорог на территории нового детсада в Борисовичах

Заканчивается благоустройство детских площадок и дорог на территории нового детского сада в деревне Борисовичи, в непосредственной близости от Ледового дворца.

Как сообщает ГК «Стройиндустрия», строительство идет с опережением сроков. Закупается оснащение и мебель для обустройства помещений.

Трехэтажный детский сад построен по современным технологиям и рассчитан на 270 мест.

Как отметил глава администрации города Пскова Александр Братчиков в ходе контрольного выезда 18 июля, данный объект строится с опережением графика, основные работы будут закончены к 1 сентября. Он добавил, что малые формы на площадках, цвет стен в саду и другие моменты по наполнению уже согласовываются с будущей заведующей детсадом.