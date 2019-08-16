Общество

Областной профсоюз работников образования: Губернатор Псковской области заинтересован в решении проблем учителей в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заинтересован в решении проблем учителей в регионе. Об этом заявила руководитель профсоюза работников образования Псковской области Наталья Горбачева сегодня, 27 августа, на августовском педсовете в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У многих учителей учебный год не заканчивался, мы решали проблемы и задавали волнующие вопросы», - заявила Наталья Горбачева.

Она подчеркнула, что у профсоюза с губернатором состоялся «практичный разговор, и были найдены пути решения проблем».

«Все волнующие вопросы доходят и до Псковского облсобрания и до городской Думы», - обратила внимание учителей области Наталья Горбачева.

По словам спикера, большое внимание в Псковском регионе уделяется кадрам - совместно с ПсковГУ решается и активно обсуждается данная проблема.

Наталья Горбачева выразила благодарность губернатору за внимательное и чуткое отношение к системе образования в регионе.