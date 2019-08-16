Общество

ПФР переходит на электронные трудовые книжки

Пенсионный фонд России заявил о готовности перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. По словам зампредседателя правления ПФР Сергея Чиркова, необходимые технические наработки уже есть.

Как пишет Лайф, ранее в правительстве заявляли, что для хранения информации о стаже работника будет сформирована специальная база. Работодатели смогут передать все сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

Несмотря на современные нововведения, россияне опасаются потери трудового стажа. Ведь при расчете пенсии такие случаи действительно бывают. Например, женщине не засчитали целых пять лет по вине работодателя. В трудовой книжке при приеме на работу неправильно записали дату рождения. Магазин, в котором она работала продавцом-кассиром, документы в архив не сдал. Результат - пенсия меньше из-за нехватки стажа.