Общество

Опыт сохранения самобытного культурно-языкового наследия представила Псковская область в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит»

Вопросы сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, реализация нацпроекта «Культура» стали основными на круглом столе, который во вторник, 27 августа, проходит в областном центре народного творчества в рамках Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участниками мероприятия стали члены Совета координаторов Финно-угорского культурного центра Российской Федерации, представители Центра культуры народов России и делегаций участников фестиваля «Финно-угорский транзит».

В начале мероприятия директор Псковского областного Центра народного творчества Лариса Федорова рассказала о проводимых в регионе мероприятиях, направленных на сохранение самобытной культуры Псковской земли. В частности, она отметила, что на постоянной основе проводятся не только культурно-досуговые мероприятия с участием областных творческих коллективов, но и особое внимание уделяется развитию и популяризации народных промыслов. «Более 2 тыс человек занимаются рукоделием на территории Псковской области, из них более 200 мастеров широко известны на территории всей нашей страны, а более 100 имеют звание мастеров народного творчества и декоративно-прикладногоискусства», — рассказала она.

С целью сохранения традиций народного творчества и искусства в Псковской области проводятся специальные экспедиции в районы, где ведется видео и фотофиксация, по результатам составляется специальный Реестр народных умельцев и самобытных творческих исполнителей. Все материалы размещаются в мультимедийной библиотеке на сайте Центра народного творчества.

В свою очередь первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова (ГРДНТ), руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова отметила высокий уровень работы по продвижению и сохранению самобытного творческого наследия в Псковской области. «Псковская область выбрана в этом году неслучайно для проведения фестиваля, так как здесь живет народ сето, традиционно проводится тематический международный этнокультурный фестиваль „Сетомаа. Семейные встречи“. В этом году нам удалось включить в программу мероприятий посещение этого фестиваля. Это станет прекрасной возможностью для всех участников поближе познакомится с культурой, бытом и традициями этой народности», — рассказала она.

В своем выступлении руководитель Центра культуры народов России также рассказала о проектах, направленных на сохранение традиций самобытного творчества. Мери Русанова отметила, что с этого года в перечень мероприятий помимо фестиваля, круглых столов и мастер-классов включаются новые формы популяризации искусства: форсайт-сессии, презентации народных ремесленников и творческих коллективов в местах проведения мероприятий, флешмобы, активное ведение социальных сетей, проведение онлайн трансляций мероприятий и фестивалей.

Также участники круглого стола обсудили вопросы сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развития межрегионального взаимодействия, организации этнокультурных мероприятий, направленных на взаимообогащение культур и гармонизацию межнациональных отношений.

Отметим, сегодня на сцене Городского культурного центра состоится гала-концерт, участники фестиваля исполнят народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках. Там же пройдут мастер-классыпо изготовлению костюма и набойке на ткани для этнодизайнеров, по плетению из трав, а для исполнителей и участников творческих коллективов пройдет мастер-класс по вокалу. 28 августа участники фестиваля посетят Музей-усадьбу народа сето и выступят на творческой площадке 12-го фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи».

Учредителями и организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

В Пскове фестиваль проводится при содействии Комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.