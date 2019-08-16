Общество

Псковские коммунисты выражают соболезнования родным и близким Михаила Елисеева в связи с его кончиной

Псковское областное отделение КПРФ выражает соболезнования родным и близким Михаила Елисеева в связи с его кончиной.

«От нас ушел настоящий патриот, преданный своим идеалам и принципам человек, мастер своего дела», - подчеркнули в пресс-службе псковских коммунистов.

Михаил Елисеев родился 5 декабря 1929 года в деревне Гостилово Новосокольнического района. Учебе в общей сложности отдал 22 года. Мореходное училище, железнодорожный техникум, институт железнодорожного транспорта, сельхозакадемия, курсы офицеров запаса. В вагонном депо прошел все ступени роста: от мастера до заместителя начальника вагонного депо. По рекомендации бюро РК КПСС был назначен заместителем председателя Новосокольнического райисполкома. В этой должности отработал более шести лет, а затем всю свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству.

Работал директором совхоза «Новосокольнический», который стал лучшим в районе, затем директором совхоза «Ударник», ставший одним из лучших в области. Всю свою жизнь он созидал, преданно служил Родине, своему народу. Избирался делегатом XXVI съезда КПСС, был участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), награжден золотой и бронзовой медалями «За успехи в развитии сельского хозяйства СССР».

За время своей трудовой биографии заслужил много наград: два ордена - Ленина и Трудового Красного знамени, медаль за «Трудовую доблесть», десятки почетных грамот разного достоинства. У него двадцать семь депутатских удостоверений: от районного собрания до Государственной Думы. Награжден высшей наградой: орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Жизненный опыт помогал ему выступать с предложениями на уровне района и области. Был членом президиума Новосокольнического районного совета ветеранов, оставался верен своим политическим пристрастиям до конца - член КПСС – КПРФ с 1955 года.

«Память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», - заключили в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.