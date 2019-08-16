Общество

Актриса Наталья Бочкарева завела щенка и назвала его в честь Печор

У Натальи Бочкаревой, запомнившаяся российскому зрителю звездной ролью Даши Букиной, домохозяйки-неумехи из юмористического ситкома «Счастливы вместе», завела щенка. Актриса назвала питомца в честь Печор, где она побывала недавно в качестве трудницы Псково-Печерского монастыря.

«После того, как не стало моего йорка Барсика, я долго не решалась завести собаку. А когда решилась, встала перед выбором: взять породистого щенка с родословной, либо спасти невинную душу взяв собаку из приюта. Остановилась на втором, и как только решилась взять из приюта, судьба подарила мне этого замечательного щенка, - сообщила певица на своей странице в Instagram. - Неделю назад в Печорах, когда уже собралась уезжать в Москву, ко мне подбежал этот очаровашка, маленький волчонок, дворняжка и просто покорил моё сердце своей открытостью, наивностью и любовью. Так и назвала его - Печорик, по месту его рождения! Этот 2-месячный комочек счастья стал полноправным членом моей семьи и всеобщим любимцем!»

У щенка даже есть своя страница в Instagram.

Наталья Бочкарева посоветовала всем, кто хочет завести собаку, искать ее не из соображений престижа. По ее мнению, лучшее место, где можно найти преданного любимца-друга, - приют.