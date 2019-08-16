Общество

Псковская хип-хоп команда «Хоть Отбавляй!» победила на Всероссийском фестивале «Extreme Weekend»

Псковская хип-хоп команда «Хоть Отбавляй!» победила на Всероссийском фестивале «Extreme Weekend», который прошел в Доброграде Владимирской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей участники команды, танцоры отстаивали честь города Пскова в командной номинации Breaking «Битва городов». По итогам командных баттлов (танцевальных поединков) определялась столица брейкинга на ближайший год.

Среди более чем 15 команд со всей России сборная города Пскова одержала победу и была признана столицей брейкинга на 2019-2020 год.

Стоит отметить, что этим летом география чемпионатов и фестивалей, которые посетила команда «Хоть Отбавляй!» имеет внушительный масштаб: Сочи, Крым, Санкт-Петербург, европейский тур на два мировых чемпионата по брейкингу, Банска-Бистрица (Словакия) и Херлен (Нидерланды).

20 сентября команда отправится в столицу Бельгии - город Антверпен - на мировой чемпионат по брейкингу «Unbeakable», а в октябре - на международный чемпионат по брейкингу «ROBC» (г. Москва).