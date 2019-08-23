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Общество

В Псковской области пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево»

27.08.2019 17:29|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области с 18 сентября по 7 октября пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево». сообщили Псоквской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Мероприятие состоится при поддержке комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и комитета по образованию региона.

К участию в конкурсе приглашаются образовательные учреждения, общественные организации, предприятия, компании, находящиеся в  Псковской области. Для этого необходимо собрать более 300 килограммов бумаги в одном месте, после чего заблаговременно подать заявку на вывоз макулатуры на официальном сайте эко-марафона. Переработчик предоставляет свой транспорт для вывоза.

После окончания акции будет составлен рейтинг областей, в котором будет отображен вклад каждого региона в сохранение природы. Также организаторы эко-марафона включили в мероприятие соревновательную составляющую. Если в Псковской области будет собрано более 100 тонн макулатуры, то районы или города-лидеры получат призы. За первое место на выбор будут предоставлены: аллея из 10 саженцев редких пород деревьев, пополнение библиотечного фонда или телескоп. Обладателя второго места наградят кино-лекцией на тему экологии, пополнением библиотечного фонда или цифровым микроскопом. Бронзовому призеру также предстоит выбрать приз самостоятельно: уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), пополнение библиотечного фонда или конструктор «Lego technic».

Все активные участники также получат благодарности от организаторов эко-марафона.

Акция «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» проходит по всей России 2 раза год. Основными целями проекта являются экологическое образование и просвещение населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства» в регионах. За время проведения эко-марафонов собрано уже более 7 млн килограммов бумаги.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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