Общество

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и источник, близкий к банку. Обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка.



Это один из обсуждаемых вариантов нового логотипа, решение о ребрендинге пока не принято, сказал источник РБК, близкий к банку. Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.



«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года», — напомнили в пресс-службе Сбербанка. О вариантах логотипа для экосистемы говорить пока рано, добавили там.