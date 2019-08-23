Общество

Около 75% детей региона вовлечены в дополнительное образование

Около 75% детей Псковской области обучается по программам системы дополнительного образования. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил во вторник, 27 августа, в рамках традиционного августовского педагогического совета.

«Спектр предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования постоянно расширяется, причем с участием бизнес-структур и социально-ориентированных некоммерческих организаций», — заметил Александр Седунов. В настоящее время в Псковской области запущен навигатор дополнительного образования. На ресурсе представлено детальное описание более 1,1 тыс учебных программ всех федеральных, региональных, муниципальных и частных учреждений допобразования сфер культуры, образования и спорта, которые работают на территории области.

Напомним, что участники августовского педагогического совета обсудили перспективы развития системы образования в новом учебном году, вопросы модернизации материально-технической базы учреждений образования, в также дополнительные меры поддержки педагогов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, после пленарного заседания участники педсовета работа была продолжена по 13-ти различным секциям. Основными вопросами для обсуждения стали дополнительные меры социальной поддержки, привлечение кадров в систему образования региона, модернизация профессионального образования, использование механизмов проектной деятельности для грантовой поддержки образовательных организаций, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Кроме того, в рамках августовского педагогического совета состоялось совещание с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, посвященное обсуждению наиболее актуальных вопросов развития системы образования.