Общество

В Пскове прошла акция «Безопасный путь в школу!»

Сотрудники ГИБДД вместе с членом Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергеем Волковым провели в Пскове акцию «Безопасный путь в школу!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная цель мероприятия - предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, а также привлечение внимания взрослых к вопросам детской безопасности на дорогах в первые дни нового учебного года.

Полицейские и общественник проверили эксплуатационное состояние подъездных путей, основных маршрутов движения детей, обустройство пешеходных переходов, в первую очередь, вблизи школ и детских садов, наличие предупреждающих дорожных знаков и дорожной разметки. Выявленные недостатки будут направлены собственникам автодорог, для их устранения.

Встретились проверяющие и с ребятами одного из детских садов города, где провели беседу по безопасности дорожного движения: напомнили детям, в каком месте необходимо переходить дорогу, где это делать безопаснее всего, рассказали про дорожные знаки и светофоры, разобрали на примерах, как правильно действовать в той или иной ситуации на дороге, а также раздали памятки по ПДД.

Отметим, что подобные совместные мероприятия сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области и общественниками проводятся регулярно.