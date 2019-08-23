Общество

Псковская областная библиотека приглашает на Неделю знаний

С 1 по 8 сентября Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, д. 3) приглашает на Неделю знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Библиотекари подготовили для юных псковичей книжные выставки и цикл мастер-классов «Простой бумаги свежий лист!». Все желающие смогут изготовить полезные поделки в техниках скрапбукинг или оригами: книжные закладки, праздничные открытки, подставки для бумаг.

Также пройдут акции: «Бочка книжных предпочтений» - посетителям предложат поделиться своим мнением о прочитанных летом книгах: «капля меда» (положительный отзыв) или «капля дегтя» (отрицательный отзыв) и «Справочное бюро русского языка», которая поможет проверить знания по родному языку.

В вестибюле библиотеки будет работать фотозона «Да здравствует школа!».

Сотрудники библиотеки проведут познавательные и развлекательные программы - «Заговори, чтоб я тебя услышал», «История азбуки в картинках», «Веселый урок лингвистики», «Что я прочёл этим летом».

Для организованных групп возможен выход в школу по договоренности.

Справки по телефону 68-20-19.