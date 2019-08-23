Общество

Достаточно взять пробу, чтобы завести уголовное дело - жительница Пушкинских Гор пожаловалась губернатору

Жительница Пушкинских Гор написала жалобу на сайте губернатора Псковской области о состоянии местной реки Луговки. Женщина уверяет, что в поселке не работают очистные сооружения, стоки - не очищены, а перед тем, как попасть в реку, грязная вода минует отстойники.

Источник: ведерников.рф

«Михаил Юрьевич, считается ли нормой, что у власти годами сидят люди, которым плевать на проблемы загрязнения окружающей среды? Годами проявляют халатность! Очистные - не работают! Неочищенные стоки, минуя отстойники, которые давно переполнены и высушены, стекают прямо в речку Луговка. Нельзя ли снять с должности халатных начальников? Достаточно взять пробу стока, чтобы завести уголовное дело!».

С этим вопросом Псковская Лента Новостей обратилась к главе Пушкиногорского района Александру Баранову.

«Были соответствующие проверки, и сейчас мы активно работаем, чтобы улучшить ситуацию, привести в порядок очистные сооружения. МП «Комбинат коммунальных услуг» занимается проектом, чтобы участвовать в федеральных программах», - отметил Александр Баранов.

На «Комбинате коммунальных услуг» подчеркнули, что проект - на уровне исходных данных: «Ведется сметная документация».

«Идет подготовка документации. Довести проект с начала до конца - денег стоит. Здесь - вопрос изыскания финансовых ресурсов, - сообщил руководитель муниципального предприятия Анатолий Романов. - И нужно отметить, что в последнее время есть сдвиги с мертвой точки, в лучшую сторону. Сейчас в реализации проекта заинтересовалась администрация региона: соответствующие комитет и управление. Недавно вопрос поручил взять на контроль замгубернатора Псковской области Васили Осипов».

Кроме того, Анатолий Романов рассказал о сегодняшнем состоянии как очистных сооружений, так и самой реки Луговка.

«Отстойники у нас функционируют. Грубая очистка производится в полной мере, а биологическая - не в полной, поскольку аэротенки давно вышли из строя. Очистные сооружения никогда не выходили на производственную мощность: в свое время реконструкция была завершена не полностью. На сегодняшний день Росприроднадзор и другие аналогичные ведомства отмечают, что превышения показателей нет. В Пскове нас регулярно проверяют. В Луговку впадает ручей длиной 300 метров. По нему в речку попадают вода из системы водоотведения. А с самой же речкой - все нормально: нет никаких превышений», - заключил руководитель «Комбината коммунальных услуг».