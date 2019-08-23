Общество

В Новгородской области начались работы по расчистке устья реки Ловать

Сегодня, 27 августа, специалисты ФГБУ Северо-Западного филиала «Главрыбвод» под контролем Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели предварительные контрольные промеры участков дна устья реки Ловать в местах производства работ по рыбохозяйственной мелиорации озера Ильмень. Также проведены пусконаладочные работы дноуглубительной техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В текущем году планируется провести расчистку от заиливания и наносов песка в устье реки Ловать. Данные работы обеспечат миграцию ценных промысловых видов рыб к местам нагула.

Мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации озера Ильмень проводятся согласно поручению президента РФ Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Новгородскую область.



