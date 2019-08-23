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Общество

Эксперимент по маркировке питьевой воды в РФ может начаться с 1 октября

27.08.2019 21:30|ПсковКомментариев: 0

Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды может пройти в России с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, пишет «Интерфакс».

Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента <...> и предусматривает апробацию механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота вод минеральных и питьевых в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции», - говорится в документе.

Планируется, что маркироваться будет продукция под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 (воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег).

Предполагается, что функции оператора информационной системы маркировки воды будет осуществлять ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее говорил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. «Ростех» является одним из бенефициаров ЦРПТ.

«Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25 до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах - и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции», - заявил он на встрече с президентом РФ в июле.

Предложение о введении маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды направлял в Минпромторг Роспотребнадзор.

Кроме того, с инициативой о проведении эксперимента по маркировке минеральных и питьевых вод выступало ООО «Холдинг Аква» (совместная компания «Аква-инвеста», чьим совладельцем является АФК «Система», и АО «Кавминкурортресурсы», контролируемого государством).

В настоящее время в России маркируются сигареты, меховые изделия, обувь. Идут пилотные проекты по маркировке молочной продукции, некоторых категорий легкой промышленности, фотоаппаратов, духи и туалетная вода и некоторые другие товары. Оператором системы маркировки является ЦРПТ.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).

В июне Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее семи лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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