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Общество

В УФСИН России по Псковской области прошла проверка готовности к чрезвычайным обстоятельствам

27.08.2019 21:59|ПсковКомментариев: 0

Управлением уголовно-исполнительной системы Псковского региона проведена внезапная проверка готовности сил и средств подведомственных учреждений УФСИН, выделяемых для оказания помощи, в пресечении (ликвидации) массовых противоправных действий, массовых беспорядков, осужденных и лиц, содержащихся под стражей в территориальных органах УИС, расположенных в непосредственной близости от границ Псковской области.

 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, к мероприятию были привлечены силы и средства подразделений УФСИН, определены районы их сбора, маршруты выдвижения, транспортные средства и ориентировочное время прибытия в территориальном органе. Сводные отделы от учреждений прибыли к указанному месту сбора в назначенное время.

После проверки численности, экипировки и материально-технического обеспечения сводных отделов учреждений, сводный отряд УФСИН выдвинулся к месту проведения «операции» - практической отработке совместных действий по пресечению массовых беспорядков осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждении УИС.

В ходе тренировки отработаны вопросы практического взаимодействия между сотрудниками сводных отделов учреждений в специальной операции.

Результаты проведенной тренировки подтверждают готовность подведомственных учреждений к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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