Общество

Путин заявил о предстоящей работе по развитию санитарной авиации в России

В России предстоит большая работа по развитию санитарной авиации, заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра вертолета «Ансат», медицинский модуль которого разработан корпорацией «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»).

«Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана», - сказал он, пишет «Интерфакс».

Президент осмотрел экспозицию КРЭТ, которая представлена в рамках авиасалона МАКС-2019, совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкая сторона заинтересовалась санитарным вариантом вертолета «Ансат» и даже уточнила можно ли получить скидку.

В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет $7 млн, но если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться.

«Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолётами, площадками, с системой обслуживания, сервисными центрами», - сказал представитель КРЭТ.