Общество

Жители Северо-Запада чаще всех платят онлайн за развлечения - исследование Mediascope

Аналитики Mediascope выяснили, за что и как платят в интернете жители Северо-Западного федерального округа. Оказалось, что по сравнению с Россией в целом в СЗФО больше всего пользователей, которые рассчитываются за билеты в кино, театры, музеи и на концерты. Чаще всего они платят банковскими картами, через Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Яндекс.Денег.

За что платят

В 2019 году 95,1% жителей Северо-Западного округа платили в интернете. Больше всего в регионе тех, кто рассчитывался таким образом за мобильную связь (86,5%) и заказы в интернет-магазинах (82,9%). Билеты в кино, театры музеи и на концерты оплачивали онлайн 61,5% пользователей из СЗФО. Это больше, чем в целом по стране, - 54,4%. А меньше всего на Северо-Западе пользователей, которые платили через интернет за онлайн-игры (24,1%) и номера в отелях (34,2%).

Как платят

В этом году банковскими картами и через интернет-банкинги рассчитывались 9 из 10 жителей Северо-Западного округа, из электронных кошельков - 74,6%. Самый популярный в СЗФО сервис для оплаты в интернете - Сбербанк Онлайн. Им пользовались 8 из 10 жителей региона (80,1%). На втором месте - Яндекс.Деньги, с помощью которых платил каждый второй (51,7%).

С чего платят: смартфон и компьютер

Доли пользователей, которые оплачивают товары и услуги со смартфонов и компьютеров, в Северо-Западном регионе примерно одинаковые. При этом доля тех, кто платит с десктопа незначительно снизилась, а с телефона - наоборот, немного выросла. За последний год доля жителей СЗФО, которые рассчитывались со смартфонов, увеличилась с 88,7% до 92,2%. Это примерно столько же, сколько в целом по стране - 91,6%.

Бесконтактная оплата

Бесконтактные платежи популярны у жителей Северо-Запада. В этом году таким образом платили 43,4% пользователей из этого региона. Среди сервисов бесконтактной оплаты на первом месте Google Pay - им пользовались 24,2% жителей СЗФО. Дальше идут Apple Pay (15,4%), Samsung Pay (13,5%) и Garmin Pay (1,9%).

Об исследовании Mediascope

Исследование Mediascope проводилось в апреле - мае 2018 и июне - июле 2019 года. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят за различные товары и/или услуги с компьютера и/или смартфона.